رئيس الوزراء الروسى: النمو الاقتصادى تجاوز مستوى ما قبل أزمة كورونا

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أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الاقتصاد الروسي ينمو في الربع الثاني من العام الجاري تجاوز المستوى، الذي كان عليه قبل اندلاع جائحة كورونا.

وقال ميشوستين، خلال القمة الافتراضية لاجتماع آسيا - أوروبا "أسيم"، اليوم الخميس:" وفقا لنتائج الربع الثاني من العام الحالي تعافى الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بالكامل وتجاوز مستوى ما قبل أزمة كورونا"، مشيرا إلى تحسن الوضع في سوق العمل أيضا واتجاه إيجابي في الاستثمارات.

وأوضح رئيس الحكومة الروسية أن الأولوية في الوقت الحاضر لدول "أسيم" هو ضمان انتعاش مستدام بعد أزمة فيروس "كوفيد ــ 19"، معربا عن استعداد بلاده روسيا للقيام بدور أكثر نشاطا في هذا المجال.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أشار في وقت سابق إلى أن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن ينمو في عام 2021 بنسبة 4.7%.