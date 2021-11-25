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رئيس البرلمان المالطى يستقبل السفيرة المصرية بمناسبة قرب انتهاء مهام عملها

الخميس، 25 نوفمبر 2021 06:25 م
رئيس البرلمان المالطى يستقبل السفيرة المصرية بمناسبة قرب انتهاء مهام عملها رئيس برلمان مالطا يستقبل السفيرة المصرية
كتب: أحمد جمعة

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استقبل رئيس البرلمان المالطي "أنجلو فروجا" السفيرة ندى دراز، سفيرة جمهورية مصر العربية في مالطا، بمناسبة قرب انتهاء مهام عملها في البلاد.

 

وأكدت وزارة الخارجية، أن المسؤولان ناقشا تطورات الأوضاع في ليبيا؛ وقضية الهجرة حيث استعرضت السفيرة دراز الجهود المصرية فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وما تتحمله مصر من أعباء في هذا الشأن، كما تطرق اللقاء إلى نتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خاصة في ضوء استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لذات المؤتمر عام 2022.

 

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان المالطي عن تقديره للجهود التي بذلتها السفيرة المصرية خلال فترة عملها في مالطا لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين.


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