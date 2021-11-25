رئيسة الحكومة التونسية تتوجه إلى الجزائر فى زيارة بتكليف من رئيس الجمهورية

أ ش أ

تتوجه رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم الخميس، إلى الجزائر في زيارة عمل، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد.



وذكرت الحكومة التونسية - في بيان اليوم - أنه سيرافق "بودن" وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، منوهة بأن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا على العلاقات التونسية الجزائرية الوطيدة وترجمة لإرادة قيادتي البلدين للارتقاء بهذه العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والمستدامة استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين.



وأضافت أنها ستكون فرصة لتعزيز التشاور وبحث سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين ودفعها إلى أفضل المراتب، والإعداد للاستحقاقات الثنائية المنتظرة وفي مقدمتها اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية المزمع عقدها بالمستقبل القريب، إضافة لبقية اللجان القطاعية الثنائية المشتركة.