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جامعة كفر الشيخ تنظم يوم ريادة الأعمال.. اعرف التفاصيل

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:00 ص
جامعة كفر الشيخ تنظم يوم ريادة الأعمال.. اعرف التفاصيل الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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تنظم جامعة كفر الشيخ، يوم ريادة الأعمال، اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بحضور وفد من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة الدكتور عمرو فاروق عبد الخالق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية والدكتور وفاء محمد عبد الرشيد المدير التنفيذى لمكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالأكاديمية والمهندسة مروة حسين المدير التنفيذى لوحدة الـTTO، والدكتور ياسمين أحمد المدير التنفيذى لمكتب براءات الاختراع، بحضور مينا غالى خبير ريادة الأعمال ورانيا صلاح خبير ريادة الأعمال، وذلك بإشراف الدكتور أحمد قدرى مدير نادى ريادة الأعمال والدكتور إيناس جمعة مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا.

ويهدف يوم ريادة الأعمال إلى المساعدة فى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين فى الجامعة، وتحفيزهم عن طريق شرح أمثلة لقصص نجاح لبعض الشركات الناشئة وكيفية التغلب على بعض العقبات التى قد تواجهم فى سوق العمل.

كما يجرى تسليم نماذج روبوت الخدمات الطبية الممول بالكامل من ميزانية مكتب التايكو بالجامعة إلى مستشفى الجامعة، تمهيدا لاستخدامه فى أدوار العزل الطبى لمرضى فيروس كورونا المستجد تخفيفا على الأطقم الطبية فى المستشفى.

وينتهى اليوم بمسابقة لاختيار أفضل شركة ناشئة من بين عدد من الفرق التى جرى تدريبها خلال معسكر توليد الأفكار الرابع الذى أقيم على مدار يومين، بحضور مينا غالى مدرب رئيسى بالمعسكر.


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