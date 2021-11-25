تنفيذ 1277 حكما قضائيا وضبط 36 قطعة سلاح و28 طلقة فى حملة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة، وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام قضائية، وتم ضبط 36 قطعة سلاح، وتم تنفيذ 1277 حكما قضائيا، وتم ضبط 4 قضايا إتجار بالمواد المخدرة.

ترأس الحملة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية وقادها العميد العمارى رئيس مباحث المديرية واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة 2 بندقيه آلية عيار 7.62 ×39 و10 بندقية خرطوش عيار 12 و " 3 " طلقات من ذات العيار و3 " فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و" 25 " طلقة من ذات العيار14 فرد روسى محلى الصنع و7 قطع سلاح أبيض بإجمالى 36 قطعة سلاح.

وأستكملت الحملة أعمالها في مجال مكافحة جرائم المخدرات، وتم ضبط " 24 " قطعة لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 70 جرام وسلاح أبيض "مطواه" ومبلغ 500 جنيهاً وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم مركز أخميم.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم ضبط قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 150 جرام " 10 " قرص تامول المخدر ومبلغ 1458جنيهاً وهاتف محمول حيازة سائق ومقيم مركز أخميم.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجاروتك ضبط قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 5 جرام حيازة عامل ومقيم قسم طهطا، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتم ضبط قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن 5 جرام حيازة عامل ومقيم قسم طهطا، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

وأنهت الحملة في مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة مباحث الاشتباه من ضبط "5 " حكم في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "1277 " حكما قضائيا متنوعا تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.