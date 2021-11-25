تكليف مديرى مراكز الإعلام بهيئة الاستعلامات بالتركيز على اتجاهات الرأى العام

كتب محمد السيد

كلف عمرو محسوب النبى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، مديرى مراكز الاعلام بالتركيز على المسوح والبحوث واتجاهات الرأى العام وصياغة رسائل إعلامية تؤكد أننا جميعا شركاء فى التعامل والتصدى للمخاطر.

واختتمت، اليوم الأربعاء، فاعليات الملتقى، الذى نظمه قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء بالتعاون مع قطاع الإعلام الداخلى ب الهيئة العامة للاستعلامات ، حول دور الإعلام المحلى فى التعامل مع الأزمات والكوارث.

شارك فى الفاعليات، اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء، والمستشار عمرو محسوب النبى رئيس قطاع الإعلام الداخلى، والدكتور سامى عبد العزيز الخبير الإعلامى وقيادات الإعلام الداخلى من مديرى مراكز النيل والإعلام بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر.

وأكد اللواء محمد عبدالمقصود رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء، أن قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات طاقة جبارة، يمكن استثمارها بما يخدم غايات الدولة المصرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات ويحقق الأمن والأمان والرفاهية للمواطنين.

وأشاد الدكتور سامى عبد العزيز الخبير الإعلامى بمخرجات مجموعات العمل بشمال ووسط وجنوب الصعيد وأسوان والبحر الأحمر، لصياغتهم دليل إرشادى للإعلاميين وقت الأزمات بعنوان الاتصالات المتكاملة للتعامل مع الأزمات والكوارث والقضايا، واصفا المخرج بأنه متميز فى منهجية وجدير بأن تستفيد منه الدولة بكل أجهزتها للتعامل مع الأزمات والمخاطر المتكرره والمتزايدة.