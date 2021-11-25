تقرير: عشرات الآلاف من الأفغان دخلوا الأراضى الأمريكية دون فحص أمنى

وحسب تقرير أعده أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي فإن مسئولي الإدارة لم يتمكنوا من مراجعة البيانات التي قدمت لهم عن هؤلاء الأفغان باستثناء القواعد البيانية الخاصة بالمجرمين والإرهابيين.

وبين التقرير أن 700 فقط من بين 82 ألف شخص تم تحديد حالتهم على أنهم ممن يحملون تأشيرات هجرة خاصة.

وتمنح الولايات المتحدة هذه التأشيرات للإقامة الدائمة لمن ترى أنهم يستحقونها من الأجانب الذين ساعدوا الحكومة الأمريكية في الحرب على الإرهاب.

يذكر أن 82 ألف شخص وصلوا إلى الولايات المتحدة من بينهم 4920 من المواطنين الأمريكيين و2380 هم ممن لهم إقامة دائمة، والباقي 73800 شخص هم من المواطنين الأفغان.