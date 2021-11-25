اليوم السابع
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تعرف على خطة تطوير أرض المزرعة بميدان المسلة بالمطرية شرق القاهرة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:00 ص
تعرف على خطة تطوير أرض المزرعة بميدان المسلة بالمطرية شرق القاهرة مشروع أهالينا
كتب سيد الخلفاوى

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يشهد حى المطرية، شرق القاهرة، أعمال تطوير من أهمها رفع التعديات والمخلفات التاريخية على أرض المزرعة القريبة من ميدان المسلة، ونرصد فى النقاط التالية خطة تطوير المنطقة الجارى تنفيذها.
 
1. يتم الآن رفع المخلفات والقمامة التاريخية المتراكمة على مساحة 54 فدانا.
2. سيتم إنشاء مجمع سكنى متكامل على أرض المزرعة سيكون المرحلة الرابعة لمشروع "أهالينا".
3. يتم تنفذ المشروع السكنى من خلال المنطقة المركزية العسكرية.
4. من المقرر إجراء مسح أثرى قبل بدء الحفر لتنفيذ المشروع .
5. سيتم تنفيذ محور مرورى -محور عدلى منصور، يمر من أرض المزرعة يربط محور الخصوص بمحور مسطرد.
6. جارى إنشاء محور بمنطقة داير الأوقاف بالمطرية.
7. جارى حصر السكان بمسار المحور الجديد لتعويضهم ماليا.
8. يتم تطوير شارع عمر المختار حيث يتم تنفيذ كوبرى يربط "عمر المختار" بشارع الحرية.
9. يتم تعويض السكان المتضررين ماليا بنفس سعر المنطقة.
10. سيتم الاستفادة من قطع الأراضى الفضاء بمحيطها.
 
 
وشهدت العاصمة عددا كبيرا من أعمال التطوير بالمحاور المرورية، وإنشاء عدد جديد لحل أزمات المرور، والتى أتت بثمارها نظرا لسرعة التنفيذ، منها محور "الدائرى – جوزيف تيتو – النصر" بطول 21 كم، خلال شهر يونيو 2020، وشملت أعمال التطوير تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كبارى جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس، ومحور روكسى – رمسيس" شمل إنشاء طريق كوبرى القبة – رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 متر، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مروري، وتطوير ميدان ابن سندر، وشارع الخليفة المأمون، وشارع السيل، ورفع كفاءة شارع المقريزى، ومحور الفردوس، ويربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

 


المطرية

ميدان المسلة

المسلة الفرعونية

ارض المزرعة

اهالينا 4

القاهرة

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