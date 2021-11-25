تطوير محور الليثى بالبحيرة بـ 120 مليون جنيه للقضاء على الاختناقات المرورية

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن قطاع الطرق والكبارى من المشروعات التي تلقى اهتماما كبيرا لدى الدولة وذلك من اجل توفير حياة أفضل للمواطنين وتخفيف الازدحام المرورى.



وأضاف محافظ البحيرة ،إنه جارى تنفيذ رفع كفاءة وتوسعة محور الليثي بمدينة دمنهور بطول 6 كيلو متر بتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه والذي يستهدف القضاء نهائياً على أي إختناقات مرورية بجانب الحفاظ على شبكات البنية التحتية.



وأشار محافظ البحيرة إلى أنه جارى تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع المحور الرابط بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ مرورا بالطريق الدولي الساحلي و الطريق الزراعي بطول 118 كيلو متر بتكلفة تقديرية 18 مليار جنيه يتم خلالها تنفيذ 88 كيلو متر من المحور بنطاق المحافظة بتكلفة تقديرية 6.5 مليار جنيه ومن المتوقع الانتهاء منها في يونيو 2024 .



وأوضح محافظ البحيرة هذه المشروعات الجديدة تأتى وفقا لتوجيهات الرئيس عبد السيسى وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتى تمثل شرايين للحياة والتنمية، لافتا الى أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير يتم وفق ايقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق بما ييسر حركة المواطنين والبضائع و يسهم في دفع عجلة الاستثمار وبالتالي ايجاد فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.









