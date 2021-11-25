تأجيل كافة الأنشطة الرياضية والثقافية بالجزائر بسبب الانتخابات المحلية

أ ش أ

قررت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الخميس، تأجيل كافة الأنشطة الرياضية والثقافية، وغلق الأسواق الأسبوعية؛ بدءًا من غد الجمعة ولمدة ٣ أيام، بمناسبة انطلاق الانتخابات المحلية، بعد غد السبت.



وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية - في بيان لها - أنه تم اتخاذ عدة تدابير خاصة خلال الفترة الممتدة بين 26 و28 نوفمبر تحسبًا لـ"محليات 2021".



وأضاف البيان أنه تقرر تأجيل كافة برامج الأنشطة الرياضية والثقافية خلال هذه الفترة، وغلق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها، مع منع سير مركبات نقل البضائع ومواد البناء ومنع نقل البضائع عبر السكك الحديدية.



كما أوضحت وزارة الداخلية الجزائرية أن الإجراءات لا تعني أنشطة الأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة، وكذلك التجزئة، كما لا تعني حركة سير المركبات المكلفة بنقل المواد الغذائية.