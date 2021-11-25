"برنامج حاضنات الطلاب الفائقين" لـ"وزارة التضامن" يُكرم طلاب جامعة المنيا الفائقين

المنيا -حسن عبد الغفار

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، حفلا بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، برعاية من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، وإشراف عام وحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صلاح أحمد هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وتم تكريم عدد 25 طالباً وطالبة من الطلاب الفائقين بكليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم والزراعة، وطلاب الدراسات العليا، من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن فعاليات برنامج "حاضنات الطلاب الفائقين"، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي.



شهد فعاليات التكريم، وعمداء الكليات، وطلاب الجامعة الفائقين، وطلاب الدراسات العليا المميزين.



كما أثنى الدكتور "عصام فرحات"، على التعاون المثمر لوزارة التضامن الاجتماعي مع جامعة المنيا في دعم الفائقين دراسيًا من طلاب الجامعة، وطلاب الدراسات العليا الذين يمتلكون أفكار بحثية قابلة للتطبيق والتنفيذ لحل المشكلات المجتمعية في المجالات المختلفة، أو فتح آفاق لمشروعات تنموية جديدة، وكذلك تشجيع الطلاب الفائقين لاستمرار تميزهم.



ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح أحمد هاشم، أن الوزارة خصصت مبالغ مالية للطلاب الفائقين بالكليات العملية بشكل شهريً تُصرف لهم خلال فترة دراستهم بالجامعة، إلى جانب دعم الافكار البحثية التي تخدم المجتمع حتى استكمال هذه الأبحاث.



التضامن تكرم طلاب جامعة المنيا الفائقين



التضامن تكرم طلاب جامعة المنيا



التكريم



تكريم التضامن لطلاب جامعة المنيا الفائقين



جانب من التكريم



جانب من الحدث



جانب من تكريم التضامن لطلاب جامعة المنيا الفائقين



