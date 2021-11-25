بالأسماء.. نتيجة انتخابات المكتب التنفيذى للاتحاد العام لطلاب المعاهد الأزهرية

الأقصر - أحمد مرعى

نظمت الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف فعاليات انتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد عام طلاب المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.



وأسفرت عن فوز الطالب مؤمن حسام السيد معهد حلمية الزيتون النموذجى (منطقة القاهرة ) بمنصب الأمين العام الطالب أحمد حسن محمد (الأمين العام المساعد معهد بنى سويف ع/ث (منطقة بنى سويف كما فاز بعضوية المكتب التنفيذى كل من الطلاب الاتى أسماؤهم : البراء على محمد معهد قويسنا بمنطقة المنوفية وأحمد عبدالهادى عبد الدائم معهد أبنوب منطقة أسيوط وحسن أحمد السيد معهد المنصورة منطقة الدقهلية وعمر حسن محمد معهد الطور منطقة جنوب سيناء وعمر عبدالله فتحى معهد فايد منطقة. الإسماعيلية.



وسيقام احتفال مساء اليوم يتم من خلاله مراسم تنصيب الاتحاد للعام الدراسي الجديد 2021/2022م



ومن جانبه هنأ إبراهيم صديق رئيس إدارة الرعاية الاجتماعية الأعضاء الجدد بالمكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب وحثهم على العمل بجد واجتهاد؛ ليكونوا مثالا يحتذى به للطالب الأزهري، مؤكدًا على ضرورة تفعيل دور القيادات الطلابية في ترسيخ القيم الأخلاقية .