انتخاب أحمد الريسى رئيسا لمنظمة الإنتربول الدولية.. أول عربى يتولى المنصب

كتبت مريم بدر الدين

أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" عن فوز مرشح دولة الإمارات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، برئاستها لمدة 4 سنوات، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، والذي يعد أول عربي يتولى منصب رئيس الإنتربول منذ تأسيس المنظمة الدولية.



الانتربول

من ناحية أخري، دعت الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" مؤخرا الدول لحث مقدمى خدمات التشفير المحلية عبر الإنترنت، على تحمل المسؤولية وتصميم منتجات توفر حماية الأطفال من إساءة معاملتهم، وأشار قرار تبنته الدول الأعضاء خلال الاجتماع السنوى للجمعية العامة للمنظمة، الدول الأعضاء إلى الموافقة على القوانين التى تمكن سلطات إنفاذ القانون المحلية من مكافحة ومنع محاولات الاعتداء الجنسى على الأطفال، باستخدام التكنولوجيا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وذكر بيان المنظمة، أن "القرار تم تبنيه في اليوم الثانى للاجتماع"، وقالت المنظمة: "بهذا القرار، عبرت الدول الأعضاء عن قلقها إزاء الاستخدام المتزايد للتشفير لإخفاء الجرائم غير المشروعة عبر الإنترنت التى ترتكب بحق الأطفال مثل الاستمالة والبث المباشر للاعتداء الجنسى وتوزيع مواد مصورة للاعتداءات الجنسية على الأطفال"، مؤكدة أن "القرار تم التصديق عليه بأغلبية ساحقة من قبل الوفود المشاركة".

وشارك في الاجتماع نحو 470 قائد شرطة ووزير وممثلين آخرين من أكثر من 160 دولة، من جهته، قال الأمين العام للمنظمة يورجن شتوك: "غالبا ما يتم طرح هذه القضية باعتبارها قضية لا طائل من وراء مناقشتها، وباعتبارها قضية تضع الخصوصية أمام حماية الطفل، ولكن يمكن حماية كليهما".

وأضاف: "مع إدراج السلامة في التصميم، يمكن لمقدمي الخدمات الوفاء بالتزامات الخصوصية وكذلك ضمان أن التقنيات الجديدة لا تأتي على حساب سلامة الأطفال".