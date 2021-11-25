المفوضية الأوروبية: 290 مليون يورو لتمويل مشاريع في مجال البيئة والمناخ

كتبت: هناء أبو العز

وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس،على حزمة استثمارية تزيد عن 290 مليون يورو لـ 132 مشروعًا جديدًا في إطار برنامج لايف للعمل في مجال البيئة والمناخ.

وذكر بيان نشرته المفوضية قبل قليل عبر موقعها الرسمي أن هذا التمويل سيحشد استثمارات إجمالية قدرها 562 مليون يورو لتدشين مشاريع في جميع الدول الأعضاء تقريبًا، بما يساعد في أن تصبح دول القارة الأوروبية محايدة مناخياً بحلول عام 2050، موضحا أنها تضع التنوع البيولوجي في أوروبا على طريق الانتعاش بحلول عام 2030، وتساهم في التعافي الأخضر للاتحاد الأوروبي بعد جائحة فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19".

وأشارت أن تلك هي الدفعة الأولى من المشاريع المختارة في إطار فترة البرمجة الجديدة 2021-2027 والتي تتضمن زيادة في التمويل بنسبة 60٪ تقريبًا.

وقال فرانس تيمرمانز نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية لشئون الصفقة الخضراء الأوروبية "إن أزمات المناخ والتنوع البيولوجي أزمات وجودية حقًا وليس هناك وقت نضيعه"، موضحا أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) الذي انعقد قبل أسابيع في مدينة جلاسكو أقر بالحاجة إلى تسريع إجراءاتنا حتى هذا العقد.

ولفت إلى أنه من خلال الصفقة الأوروبية الخضراء، يعمل الاتحاد الأوروبي على تقليل الانبعاثات، واستعادة الطبيعة، وضمان الاستخدام المستدام للموارد، قائلا "فنحن لن ننجح إلا إذا عملنا معًا عبر القطاعات المختلفة، وتعد مشاريع لايف مثالاً ممتازًا في هذا الشأن: فهي تجمع المواطنين والهيئات العامة والصناعة والمنظمات غير الحكومية معًا للعمل من أجل المناخ والبيئة".

بدوره، قال مفوض شئون البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك فيرجينيوس سينكيفيوس "إن الأزمات المترابطة لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث هي التحديات المحددة في عصرنا. ولمواجهتها، نحتاج إلى تحول عميق في مجتمعاتنا واقتصاداتنا، وتحقيق مستقبل خالٍ من الكربون، وتعلم العيش داخل حدود كوكبنا. توضح مشاريع لايف كيف يمكن القيام بذلك، مما يدل على القيمة المضافة للتعاون الأوروبي".

وأشار إلى أنه مع هذه الحزمة الجديدة، خصصت المفوضية الأوروبية حوالي 223 مليون يورو لمشاريع تتعلق بالبيئة وكفاءة الموارد، والطبيعة والتنوع البيولوجي، والإدارة البيئية والمعلومات، فضلا عن أنها تستثمر بالفعل أكثر من 70 مليون يورو في مختلف مشاريع التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه والحوكمة والمعلومات.