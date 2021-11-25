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المؤبد لـ3 متهمين وانقضاء الدعوى لآخر لوفاته بقضية "خلية مفرقعات المطرية"

الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:27 م
المؤبد لـ3 متهمين وانقضاء الدعوى لآخر لوفاته بقضية "خلية مفرقعات المطرية" هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الثالثة إرهاب، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين وانقضاء الدعوى لمتهم لوفاته في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية، لحيازتهم مواد مفرقعة وقذائف "أر بى جى" المعروفة بـ"خلية مفرقعات المطرية".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها حيازة بندقية آلية و81 طلقة نارية، و4 قذائف "أر بى جى"، وقنبلة دفاعيه، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية.

ووجه للمتهمين تهمه إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية.

 


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