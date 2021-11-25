اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

السفارة المصرية تدعو النمساويين والجاليات العربية لمتابعة احتفالية طريق الكباش

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:44 م
السفارة المصرية تدعو النمساويين والجاليات العربية لمتابعة احتفالية طريق الكباش طريق الكباش - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعت السفارة المصرية في فيينا النمساويين وأبناء الجالية المصرية والجاليات العربية إلى متابعة الحدث التاريخي المقرر أن يبدأ مساء اليوم الخميس وهو الكشف عن طريق الكباش الأسطوري بمدينة أسوان والذي تم ترميمه بصورة كاملة. 
 
وأكدت السفارة في دعوة أطلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه المناسبة سيشهد لها التاريخ.
 
بدورهم، أعرب رموز الجالية المصرية في النمسا عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة التاريخية التي تعكس عراقة الحضارة المصرية وريادتها على العالم.
 
وكانت اشادات استباقية ، وحالة من الترقب هيمنت على وسائل الإعلام العالمية انتظاراً  لـ حفل افتتاح طريق الكباش ، وسط توقعات بتقديم حدث يفوق في إبهاره موكب المومياوات الملكية الذي نظمته مصر في العام الماضي .


وتشهد احتفالية الليلة ، والمقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساءً إحياء ممر تاريخي يعود عمره لما يزيد علي 3 آلاف عام وبربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك علي امتداد نحو 2700 متر.

وكانت محافظة الأقصر، شهدت علي مدار الأشهر القليلة الماضية أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر ، وترميم قاعة الـ 14 عمود بمعبد الاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ " طريق الكباش  " .

وقبل الافتتاح ، قال الدكتور زاهي حواس العالم الآثري الكبير وعالم المصريات إن احياء طريق الكباش هو مشروع بدأ منذ عام 2005 عن طريق مجموعة ضخمة من كبار الاثريين مصر وأكثر من 1000 عامل، مشيراً في حوار مع تلفزيون اليوم السابع إلى أن الوزير خالد العناني استكمل المشروع بجهود جبارة إلى أن رأي النور .

وكانت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية قد وثقت فى تقرير لها عن استعدادات الحفل رحلة تطوير طريق الكباش علي مدار 72 عاماً كاملة ، وقالت إن مصر ستبهر العالم بحفل ساحر لممر عمره 3 آلاف عام ، فيما قالت صحيفة ريبابلك ورلد الهندية إن مصر تنافس نفسها لتقدم عرضاً مذهلا يهدف إلى تجاوز روعة موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في إبريل الماضي.


 

 


طريق الكباش

احتفالية طريق الكباش

السفارة المصرية فى فيينا

النمسا

طريق الكباش

موعد حفل طريق الكباش

حفل افتتاح طريق الكباش

احياء طريق الكباش

محافظة الأقصر

نادر عباسي

نادر العباسي

المايسترو نادر عباسي

ممر الكباش

السياحة المصرية

الأقصر

موكب المومياوات الملكية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هايدى موسى من دار الأوبرا إلى حفل طريق الكباش العالمى بالأقصر

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:31 م

قبل غنائه فى حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر.. من هو عز الأسطول؟

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:30 م

تحت مظلة الجمهورية الجديدة.. الأقصر متحف مفتوح.. اليوم احتفالية عالمية بإحياء "طريق الكباش".. المسار يعيد الجذب السياحى لمدينة طيبة القديمة.. يربط بين معابد الكرنك والأقصر.. وهذا سر تقديس الكبش عند المصريين

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:30 م

قبل ساعات من الحفل.. قناة NBC الأمريكية تعرض فيديو عن افتتاح طريق الكباش

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:07 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة