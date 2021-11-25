السفارة المصرية تدعو النمساويين والجاليات العربية لمتابعة احتفالية طريق الكباش

وأكدت السفارة في دعوة أطلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه المناسبة سيشهد لها التاريخ.

بدورهم، أعرب رموز الجالية المصرية في النمسا عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة التاريخية التي تعكس عراقة الحضارة المصرية وريادتها على العالم.

وتشهد احتفالية الليلة ، والمقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساءً إحياء ممر تاريخي يعود عمره لما يزيد علي 3 آلاف عام وبربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك علي امتداد نحو 2700 متر.

وكانت محافظة الأقصر، شهدت علي مدار الأشهر القليلة الماضية أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر ، وترميم قاعة الـ 14 عمود بمعبد الاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ " طريق الكباش " .

وقبل الافتتاح ، قال الدكتور زاهي حواس العالم الآثري الكبير وعالم المصريات إن احياء طريق الكباش هو مشروع بدأ منذ عام 2005 عن طريق مجموعة ضخمة من كبار الاثريين مصر وأكثر من 1000 عامل، مشيراً في حوار مع تلفزيون اليوم السابع إلى أن الوزير خالد العناني استكمل المشروع بجهود جبارة إلى أن رأي النور .

وكانت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية قد وثقت فى تقرير لها عن استعدادات الحفل رحلة تطوير طريق الكباش علي مدار 72 عاماً كاملة ، وقالت إن مصر ستبهر العالم بحفل ساحر لممر عمره 3 آلاف عام ، فيما قالت صحيفة ريبابلك ورلد الهندية إن مصر تنافس نفسها لتقدم عرضاً مذهلا يهدف إلى تجاوز روعة موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في إبريل الماضي.