اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يطيب خاطر أهلنا بأسوان.. حياة كريمة تنهى أزمة متضررى السيول.. إنفوجراف

الخميس، 25 نوفمبر 2021 03:30 م
الرئيس السيسي يطيب خاطر أهلنا بأسوان.. حياة كريمة تنهى أزمة متضررى السيول.. إنفوجراف مبادرة حياة كريمة فى أسوان

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، كما تابع الرئيس الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.

وتضمنت الزيارة تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرية غرب أسوان المتضررة من السيول، كما التقي الرئيس السيسي بالمواطنين المتضريين من السيول، والاستماع إليهم.

 
وخلال الجولة زار الرئيس عددا من المنازل التى تعرضت لأضرار نتيجة السيول، واستمع لشرح من مسئولى مؤسسة حياة كريمة حول التدخلات العاجلة التى تقوم بها المؤسسة فى التعامل مع هذه الأزمة فى جميع القرى المتضررة فى أسوان، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى.
 
 
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