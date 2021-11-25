الرئيس السيسي يطيب خاطر أهلنا بأسوان.. حياة كريمة تنهى أزمة متضررى السيول.. إنفوجراف

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، كما تابع الرئيس الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.

وتضمنت الزيارة تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرية غرب أسوان المتضررة من السيول، كما التقي الرئيس السيسي بالمواطنين المتضريين من السيول، والاستماع إليهم.