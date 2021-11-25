الرئيس التشيكى يعود إلى المستشفى بعد ساعات من الخروج منه

كتب وكالات

أكد مكتب الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، اليوم الخميس، أنه عاد إلى المستشفى بعد خضوعه لفحص خاص بفيروس كورونا أعطى نتائج إيجابية، بحسب "روسيا اليوم" .

وأوضح مكتب زيمان أنه تم تعليق جدول أعماله للفترة التى سيتلقى خلالها العلاج من المرض فى المستشفى العسكرى المركزى فى براغ.

ويأتى ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بأن زيمان، الذى خرج من المستشفى الخميس، خضع لفحص جديد أعطى نتائج إيجابية إلا أنه لم تسجل لدى الرئيس أى أعراض من المرض.

وقضى زيمان، البالغ 77 عاما من عمره والذى يتحرك منذ ربيع 2021 على كرسى متحرك، فى المستشفى العسكرى المركزى فى براغ الفترة من 10 أكتوبر إلى 25 نوفمبر حيث كان يتلقى علاجا من تشمع الكبد.

وأصيب الرئيس التشيكى بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" على الرغم من تلقيه، حسب وسائل إعلام محلية، جرعة ثالثة من لقاح ضد المرض.