الرئيس الأوكرانى يبحث ونظيره البولندى التحديات الأمنية فى المنطقة

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بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره البولندي أندريه دودا التحديات الأمنية في المنطقة والحاجة إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهتها.

وكتب زيلينسكي، في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس: "أجريت محادثة هاتفية مثمرة مع أندريه دودا. يسعدنا أن لدينا نفس الرؤية للتحديات الأمنية في المنطقة وضرورة العمل معًا للتغلب عليها. وقد تم تحديد خطة اتصال أخرى لمعالجة القضايا الثنائية والدولية".

وعلى الجانب الآخر، كتب رئيس مكتب السياسة الدولية في بولندا جاكوب كوموش عبر موقع تويتر أن رئيسي البلدين اتفقا على إجراء مزيد من المشاورات.

وأضاف: "ستقف بولندا وأوكرانيا إلى جانب بعضهما البعض في الأزمة الحالية".

كما أعلن كوموتش أن دودا سيلتقي الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في بروكسل في وقت لاحق من اليوم الخميس.