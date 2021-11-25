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التنمية المحلية تنشر فيديو اللمسات النهائية لتطوير محيط طريق الكباش بالأقصر

الخميس، 25 نوفمبر 2021 06:50 م
التنمية المحلية تنشر فيديو اللمسات النهائية لتطوير محيط طريق الكباش بالأقصر طريق الكباش
كتب على عبد الرحمن - الأقصر أحمد مرعى

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نشرت وزارة التنمية المحلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مقطع فيديو يبرز متابعة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الاستعدادات النهائية لأعمال مشروع تطوير محيط طريق الكباش بالأقصر، المقرر افتتاحه مساء اليوم.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، انتهاء محافظة الأقصر من كافة الاستعدادات اللازمة لاحتفالية إحياء طريق الكباش على أكمل وجه، والخاصة بمشروع تطوير محيط الطريق واستعادة الوجه الحضارى والتاريخي لمدينة الأقصر، بوصفها أكبر متحف مفتوح بالعالم.

وقال شعراوى، فى تصريحات سابقة، إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والجهات المعنية بمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء للانتهاء من الأعمال المتعلقة بتطوير محيط طريق الكباش، لافتاً إلى أن الوزارة شكلت فريق عمل منذ منتصف أغسطس الماضى وقام بالتواجد والتنسيق المستمر مع القيادات التنفيذية بالأقصر والجهاز المركزي للتعمير لتحديد وتنفيذ ومتابعة نطاق الأعمال.

وتضمنت الأعمال تطوير طريق المطار، حيث جرى تنفيذ ميدان أمام بوابة المطار لتنظيم الحركة المرورية وإضافة الزراعات التجميلية بها، وتطوير الجدارية الموجودة أمام بوابة المطار التي تتماشي مع الهوية البصرية لمدينة الأقصر وإنشاء ميدان لتنظيم الحركة المرورية أمام النافورة وإنشاء جدارية جديدة من الحجر أمام ميدان النافورة مع مراعاة الهوية البصرية لمدينة الأقصر، وتجديد وتطوير جميع الحدائق عَلِى يمين ويسار طريق المطار وما بين كوبرى المطار وكوبرى الكباش وصولاً لميدان الكتاب وتطوير ورفع كفاءة طريق المطار بعمل الزراعات وتزويده بالأشجار والورود، تطوير وفتح عدد من الطرق في محيط طريق الكباش وتركيب بردورات بطريق الكورنيش والكباش ومدخل معبد الكرنك. 
 
 

 


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