اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 06:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التموين تنتهى من صرف مقررات شهر نوفمبر للبقالين

الخميس، 25 نوفمبر 2021 06:00 ص
التموين تنتهى من صرف مقررات شهر نوفمبر للبقالين سلع تموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر نوفمبر الجارى، للبقالين ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.
 
 
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، مما أدى الى عدم حدوث أزمة  طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
 
 
وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.

التموين

مخزون السلع الغذائية

السلع الغذائية

السلع بمنافذ وزارة التموين

المجمعات الاستهلاكية

سلع تموينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التموين: صرف 93% من مقررات شهر نوفمبر حتى الآن

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 09:00 ص

التموين: توفير مخزون استراتيجى من السلع بمخازن الوزارة للدقيق المدعم بالمخابز

الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:35 م

التموين: صرف 86% من مقررات شهر نوفمبر حتى الآن

الأحد، 21 نوفمبر 2021 04:00 ص

أخبار مصر.. التموين: توفير مخزون استراتيجى من الدقيق بمخابز المحافظات المعرضة للأمطار

السبت، 20 نوفمبر 2021 06:00 م

وزير التموين: تعاون الحكومة والمجتمع المدنى يحقق التنمية المستدامة للدولة

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:18 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة