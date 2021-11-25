ابتسامة الأب والشعب.. حوار من القلب بين الرئيس وطفلة فى غرب أسوان

كتب – محمد الجالى





تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، كما تابع الرئيس كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق، خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة. داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي طفلة خلال زيارته صباح اليوم الخميس، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، وجلست الطفلة بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استماعه للأهالي.تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، كما تابع الرئيس كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق، خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.

وتضمنت الزيارة تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرية غرب أسوان المتضررة من السيول، كما التقي الرئيس السيسي، بالمواطنين المتضريين من السيول، والاستماع إليهم.

واستمع الرئيس السيسى، إلى شرح من شباب مؤسسة حياة كريمة للجهود المبذولة فى قرية غرب أسوان.



كما تفقد الرئيس السيسى، القافلة الطبية بقرية غرب أسوان، كما زار الرئيس السيسى منزل أحد المواطنين فى محافظة أسوان.

