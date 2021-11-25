إزالة 124 حالة تعد على أملاك الدولة بكفر الشيخ ودمياط

وترأس الحملة بسيدي سالم شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بالاشتراك مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد القرارات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الثالثة من الموجه 18 التى تشهدها قرى ومدن المحافظة، 374 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 18، منهم 45 حالة تعد على مساحة 7721 مترا، و329 حالة على مساحة 180 فدانا، و23 قيراط، 4 أسهم، بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح ، مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مؤكداً تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة التى تأتى فى إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 والتى انطلقت منذ 6 نوفمبر الجارى.

وفى هذا السياق، ذكرت "المحافظ" أنه تم خلال الحملات التى شنتها الأجهزة المعنية اليوم، إزالة عدد 22 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 6835م2 بمركز دمياط، وأيضاً إزالة 24 حالة أخرى بمساحة 1828 م2 بمركز فارسكور، تابعين لولاية الإدارة المركزية للموارد المائية والرى.

وأشارت محافظ دمياط إلى وصول إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 572 حالة تعد على أملاك الدولة وذلك بمناطق مختلفة بمساحة بلغت 107316 م2.

فيما شددت "الدكتورة منال عوض" على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لعدم عودة التعديات مرة أخرى، ورصد اية تعديات جديدة وازالتها فى المهد، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وفرض هيبة الدولة واستراد حق الشعب.