"أون لاين".. تعرف على التحديث الجديد لنظام التأشيرات السياحية فى الكويت

الكويت أ ش أ

قالت وزارة الداخلية الكويتية، إنه فى إطار استراتيجيتها لتحديث وتطوير الخدمات الإلكترونية التى تقدمها القطاعات الخدمية ومواكبة لأحدث النظم العالمية وتيسيرا وتسهيلا على الجمهور، فقد تم تحديث نظام التأشيرات الإلكترونية (إي.فيزا) ليتم من خلاله إصدار التأشيرات السياحية عبر موقعها مع إضافة نظام الدفع الإلكترونى لرسوم إصدارها.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية الكويتية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أنه بتعاون بين قطاع شؤون الإقامة والإدارة العامة لنظم المعلومات، فقد تم تحديث النظام المشار إليه آنفا ليتم من خلاله إصدار التأشيرات السياحية عبر الموقع الإلكترونى لوزارة الداخلية الكويتية لعدد 53 دولة مسموح لرعاياها بالحصول على هذا النوع من التأشيرات، إضافة إلى بعض مقيمى دول مجلس التعاون الخليجى من أصحاب المهن المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 220 لسنة 2008.

وأوضحت أن هذه المهن تشمل الأطباء والصيادلة- المحامون- المهندسون- المستشارون- القضاة وأعضاء النيابة العامة- الأساتذة الجامعيون-الصحفيون والإعلاميون- الطيارون- محلل النظم ومبرمجى كمبيوتر- المدراء- رجال الأعمال- أعضاء السلك الدبلوماسي- أصحاب ومدراء ومندوبى الشركات والمؤسسات التجارية، وكذلك حاملى الإقامة المميزة السعودية.