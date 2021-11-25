أمين سر الفاتيكان يؤكد ضرورة حفاظ لبنان على علاقاته مع محيطه العربى

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قال أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو باروليني، إن الفاتيكان سيبذل جهودًا لدعم لبنان في المحافل الدولية، مشددًا على ضرورة أن يكون لبنان على أفضل العلاقات مع محيطه العربي والمجتمع الدولي.



جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس، لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي والوفد المرافق له، والذي ضم وزيري العدل هنري خوري والسياحة وليد نصار وسفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن.



وأعرب باروليني، عن قلقه من الوضع الاجتماعي في لبنان والأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون، مشيدًا بشجاعة رئيس الحكومة في تحمل المسؤولية الصعبة رغم إدراكه المسبق بخطورتها.



وشدد على أن لبنان يعطي مثالا للعالم حول كيفية تعايش المجتمعات مع بعضها البعض، مؤكدا أنه يحظى باهتمام خاص من الكرسي الرسولي.