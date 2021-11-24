797 طالب وطالبه يخوضون انتخابات الاتحادات الطلابيه بجامعة المنيا .. صور

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على سير العملية الانتخابية بجامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة، عن الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين للترشح لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021/2022.

وبلغ عدد المرشحين بالكشوف النهائية 797 طالباً وطالبة ممن استوفوا شروط الترشح، وذلك بعد تقدم 908 طالب لأوراق ترشحهم باللجان الفرعية المنعقدة بكلياتهم، وذلك للمنافسة على تشكيل أعضاء لجان الأنشطة الطلابية السبعة على مستوى كليات الجامعة العشرين، من الأمناء والأمناء المساعدين للجان الأنشطة: "الثقافية، والعلمية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، والأسر، والجوالة والخدمة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التزم بها جميع المرشحين من حيث مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية أثناء التقدم للترشح حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، على حرص الجامعة بإجراء الانتخابات الطلابية في إطار من الحرية والشفافية واحترام التقاليد الجامعية، لتكوين اتحاد طلابي ممثلاً عن الطلاب ومعبراً عن آرائهم وطموحاتهم بشكل شرعي؛ تعميقًا لأسس الديموقراطية لدى الطلاب والعمل بروح الفريق، وليكون بداية جديدة لهم بالعمل الخدمي والتطوعي، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة وفقًا للتقاليد والأعراف الجامعية؛ من أجل إعداد جيل قادر على المشاركة الفعالة في المشروعات التنموية والانتقال الى الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بلغت أعداد الطالبات المتقدمات للترشح لعضوية الاتحادات الطلابية ممن انطبقت عليهم الشروط 326 طالبة بنسبة 41% من إجمالي المرشحين، وبلغ عدد الطلاب 471 طالباً، بنسبة 59%، حيث تستكمل سير أعمال العملية الانتخابية غداً بالدعاية الانتخابية.



ترشيحات الجامعة



جامعة المنيا تعلن عن الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية الاتحادات الطلابية



جامعة المنيا تعلن عن المرشحين لعضوية الاتحادات الطلابية



جانب من إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية الاتحادات الطلابية



جانب من الحدث



