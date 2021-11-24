وزير الطاقة اللبنانى: تشكيل لجنة لبحث الأمور المالية المتعلقة بزيادة ساعات التغذية الكهربائية

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أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، الاتفاق مع رئيس الحكومة على تشكيل لجنة تضم وزيرى الطاقة والمالية ومصرف لبنان المركزى ومؤسسة كهرباء لبنان لبحث الأمور المالية المتعلقة بزيادة ساعات التغذية الكهربائية، ومن بينها زيادة التعرفة مقابل الاستهلاك وتأمين الدولار وطريقة احتسابه، وتحديد الميزانية التى تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان للإيفاء بالتزاماتها مستقبلًا.

جاء ذلك فى تصريحات عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، لبحث شؤون قطاع الكهرباء فى لبنان بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامى ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الطاقة والنائب نقولا نحاس والمدير الإقليمى لدائرة الشرق الأوسط فى البنك الدولى ساروج كومار جاه والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

وشدد فياض على أن زيادة التعرفة ستدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكى الكهرباء، موضحا أنه بدلا من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيعتمد المواطن فى الجزء الأكبر من استهلاك الطلقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل.

وأضاف فياض أن اللجنة ستبحث أيضا آلية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية، من ضمنها قرض البنك الدولى بالدولار، ومشغلى الخدمات والمحطات، واولويات الدفع.

واتفق المجتمعون على ضرورة إجراء حسابات تدقيقية لكهرباء لبنان بالنسبة للسنوات الثلاث من 2020 وحتى 2022، كما تم الاتفاق على ضرورة مساعدة البنك الدولى فى إعادة صياغة وتمديد العقود لمشغلى الخدمات وتقييم أدائهم.

وأشار إلى أن المجتمعين بحثوا فى عدد من ملفات قطاع الكهرباء ومنها استيراد الطاقة والغاز والتجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة أو جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه الأعمال من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان المركزى بالنسبة للمواضيع التى تتعلق بالمسائل المالية، سواء بخصوص التحويل من الليرة إلى الدولار، أو طريقة الدفع للمشغلين ولموزعى الخدمات ولمشغلى المحطات.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى موضوع مساندة كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بإزالة التعديات وملاحقة الجهات التى تمتنع عن الدفع.