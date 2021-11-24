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نائب وزير الخارجية يبحث مع مسؤولين بريطانيين الأوضاع بالسودان والقرن الأفريقى

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 06:08 م
نائب وزير الخارجية يبحث مع مسؤولين بريطانيين الأوضاع بالسودان والقرن الأفريقى جانب من الاجتماع
كتبت: رباب فتحى وأحمد جمعة

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استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الأربعاء، كلاً من المبعوث البريطاني الخاص بشئون السودان وجنوب السودان روبرت فيرويزر، والمبعوث البريطاني الخاص بمنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي فيليب بارهام، شارك فى الاجتماع السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير هاني صلاح مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، والسفير أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

 

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في السودان الشقيق، وخاصة مع توقيع الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر الجارى، وأيضًا الأوضاع في جنوب السودان وفي منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.


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