اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئول روسى: نبذل جهودا دبلوماسية حتى لا تفقد كييف عقلها حول "دونباس"

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 01:46 م
مسئول روسى: نبذل جهودا دبلوماسية حتى لا تفقد كييف عقلها حول "دونباس" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين جافريلوف أن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية حتى لا تفقد كييف عقلها في الوضع حول "دونباس"، مؤكدا أن موسكو لا تدفع بالأمر إلى صراع عسكري.
 
وقال جافريلوف في تصريحات لقناة " روسيا ـ 24" الإخبارية اليوم الأربعاء، تعليقا على تكثيف الخطاب العسكري حول دونباس في أوكرانيا والمساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة المحتملة إلى كييف " إن الهدف الرئيسي لنظام كييف، الذي لا يعرف الآن بالفعل ما يجب فعله، هو تحويل الانتباه بطريقة ما عن المشاكل داخل أوكرانيا"، مضيفا "بالنسبة للأمريكيين، فإن هذا يعني تقسيم أوروبا وروسيا من خلال حرب صغيرة، إنهم لا يهتمون بما ستكون عليه النتائج".
 
وتابع "أن الأمر الرئيسي بالنسبة لنا يتلخص في عدم الاستسلام للاستفزاز، ويمكننا التفاوض بهدوء وإقناعهم حتى لا تأتي لحظة معينة ويفقدون عقولهم"، موضحا أن بلاده تبذل قصارى جهدها لضمان عدم حدوث ذلك .
 
وكانت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أعلنت مؤخرا أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا من أراضي شبه جزيرة القرم وعبر بيلاروسيا، مشيرة إلى أن موسكو استدعت عشرات الآلاف من جنود الاحتياط على نطاق لم يسبق له مثيل في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي.

روسيا

كييف

مفاوضات فيينا

دونباس

أوروبا

الاتحاد السوفيتي

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