محمود محيى الدين: مصر محط أنظار العالم بعد ترأس الكوميسا وتتنظر قمة المناخ ومنتدى الشباب

ماجد تمراز

قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن التوقعات في بداية العام الخاصة بالاقتصاد المصري، أفضل من التوقعات في نهاية العام، حيث كانت التوقعات تشير إلى أن تصل معدلات النمو 5.9% وقد تصل إلى 6%، والآن هناك مراجعات قبل نهاية العام الجاري حول هذه الأرقام.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "بالنسبة للعام القادم في ظل الآثار الخاصة بمتحور دلتا، وأن هناك دولاً بدأت في الإغلاق، قد يؤدي إلى أن تقل معدلات النمو أقل مما كان متوقعاً، ومعدل النمو الاقتصادي غير متوازن وغير متكافئ بين دول وأخرى".

وقال: "السحب من المخزون الاستراتيجي من النفط بالولايات المتحدة وغيرها من الدول لم يؤثر على الأسواق حتى الآن بالنسبة للأسعار، ولكن ما يحدث في سوق الطاقة أن بعض أنواع الطاقة البديلة تكون أكثر جاذبية لإعادة إنتاجها، فتجد النفط الصخري يأخذ مجاله، وأن يكون هناك لجوء أكبر لوسائل الطاقة البديلة".

وقال: "مصر محط أنظار العالم في هذه الآونة، وتلفت الأنظار إيجابياً في بُعد آخر من خلال ترأسها للكوميسا، بالإضافة إلى استضافة مصر لقمة المناخ، ومنتدى شباب العالم في يناير بعد فترة من الانقطاع، وغيرها من الأمور".

وأضاف: "بعد افتتاح متحف الحضارة المبهر الذي شاهدناه منذ عدة شهور، أعتقد أن ما سيحدث فى الأقصر غدا لن يقل إبهاراً عما شاهدناه في الموكب الملكي".