محافظ كفر الشيخ يناشد يناشد المعلمين والطلاب المشاركة بمسابقة "المشروع الوطنى للقراءة"

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطلاب والمعلمين بالمشاركة في المسابقة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،في عامها الثاني "المشروع القومي للقراءة"، متمنيا أن يحصل الطلاب على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، كما حصل طالبين في العام الأول للمسابقة على المركزين الثاني والخامس على مستوى الجمهورية.

وأطلق محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شارة البدء في مسابقة" المشروع الوطني للقراءة" للعام الثاني بمركز التطوير التكنولوجي،وذلك بحضورهشام السنجري، ممثل مؤسسة البحث العلمي في مصر، والمشرف العام على مسابقة" المشروع الوطني للقراءة"، والدكتور خالد بدرالدين، الموجه العام للمكتبات، و بلال عيد، موجه عام اللغة العربية، وأخصائي وموجهي المكتبات بالمحافظة، موجهاً الشكرللطالبين آدم محمود رمضان بمدرسة مصطفى سمير بدوي، وهيا محمد عبدالله، بمدرسة الجرايدة الثانوية، الفائزين العام الماضي في المسابقة نفسها بالمركز الثاني والخامس على مستوى الجمهورية.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه يجب تشجيهما ومتابعتهما بصفة مستمرة، متمنيا أن يظلا يشاركا في المسابقة حتى المرحلة الثانوية متمنيا لهم دوام التميز والتوفيق، مشيداً بالدور الفعال لإدارة الجودة، برئاسة أحمد بسيوني، مدير إدارة الجودة في المسابقة العام الماضي.

وخلال اطلاق اشارة بدء المسابقة بالمحافظة وضح هشام السنجري بشرح قواعد وشروط المسابقة للحاضرين، مؤكداً أن المسابقة ليس لها فئة عمرية خاصة فهي تبدأ من طلاب الصف الأول الابتدائي وحتى طلاب المرحلة الثانوية مشتملة جميع مدارس التعليم العام والفني ومدارس التربية الخاصة أيضا تحت مسمى"الطالب المثقف"ـ والتي تهدف إلى قراءة ثلاثين كتابا باللغة العربية أو قصة مترجمة للعربية أيضا وعمل تلخيص لما تم قرأه، و المسابقه تبدأ ب 5 صفحات لطالب الصف الأول الابتدائي حتى 85 صفحة لطالب المرحلة الثانوية.

وأضاف السنجري، ان الجوائز من المركز الأول وحتى المركز العاشر جميعها جوائز قيمة تبدأ من مليون جنيه مصري للمركز الأول وتنتهي ل مائة ألف جنيه مصري المركز العاشر، مؤكداً أن نفس المسابقة أيضا متاحة للمعلمين، والموجهين شريطة التسجيل عبر الموقع في مسابقة"المعلم المثقف"، والتصفيات تتم على 5 مراحل، تصفيات المدرسة، والإدارة، والمديرية، ثم المرحلتين الأخيرتين وهما مرحلتي التصفية على مستوى الجمهورية.