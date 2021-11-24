اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مباشر.. شبورة كثيفة وتراجع مستوى الرؤية على الطرق بالشرقية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:22 ص
مباشر.. شبورة كثيفة وتراجع مستوى الرؤية على الطرق بالشرقية شبورة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا عن حالة الطقس والشبورة بمحافظة الشرقية، حيث تتمتع المحافظة بأجواء معتدلة مع وجود شبورة كثيفة.
 
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:  القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.
 

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