لمرضى السرطان.. كيف تدعم جسمك أثناء العلاج الكيميائي

فاطمة ياسر

عند الإصابة بمرض السرطان يكون العلاج الكميائي من أساسيات العلاج الخاصة بهذا المرض مع الجراحة والعلاج الإشعاعي، فالعلاج الكيميائي يستهدف الخلايا السرطانية سريعة الانقسام بشكل سريع، ومن ضمنها خلايا بصيلات الشعر والجهاز الهضمي، ولذا نجد أن خلال رحلة العلاج يتساقط الشعر ويحدث مشاكل في الجهاز الهضمي عند مرضى السرطان.

ومن الصعب تقديم علاجات لحل مشكلة تساقط الشعر، ولكن من السهل تقليل حدة الشعور بألم في الجهاز الهضمي، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "-bodyandsoul " بعض العلاجات الطبيعية لتخفيف الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي، ومنها:

-تناول الموز والزبادي والماء الدافئ، تعمل على تهدئة بطانة الجهاز الهضمي.

- ينصح باستخدام قشور السيليوم لعلاج الإمساك فهمي غنية بالألياف وتساعد على تهدئة المعدة.

-تقرحات الفم تعد من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي، ولذا يمكنك امتصاص مستحلبات فيتامين سي والزنك ثلاث إلى أربع مرات في اليوم.

بعد انتهاء جلسة العلاج الكيميائي ، يمكنك تناول عصائر الخضراوات والفواكه، مثل الجزر والسبانخ والتفاح الأخضر والكرفس والبقدونس والقمح والزنجبيل والليمون.

- تناول طبق من السلطة الخضراء يوميا يعد من الحيل الجيدة التي تعمل على تنشيط المعدة والأمعاء، وتقليل الإصابة بالإمساك لأنها غنية بالألياف.