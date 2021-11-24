وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم /الأربعاء/ نقلاً عن السلطات في نيقوسيا، أن هذه الفحوصات سوف تبدأ اعتباراً من 29 نوفمبر الجاري. 
وأكدت السلطات القبرصية أن الأقنعة سوف تكون إلزامية أيضاً في المدارس في إطار مكافحة انتشار المرض.


يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في قبرص يبلغ أكثر من 130 ألف حالة.