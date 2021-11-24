اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فصل التيار الكهربى عن مناطق بمرسى علم لصيانة المحولات الدورية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:32 ص
فصل التيار الكهربى عن مناطق بمرسى علم لصيانة المحولات الدورية فصل التيار الكهربائي - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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أعلن مجلس مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربى عن محولات منطقة النجع البحرى بمرسى علم لعمل الصيانة الدورية لمحولات السياحى وحمدانى والنجع البحرى .

وأكد مجلس مدينة مرسى علم فى بيان له أن فصل التيار تم فى الثامنة صباحا وسوف يستمر حتى الحادية عشر لعمل الصيانة الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .

كما أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دوري، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

 


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