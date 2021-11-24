غلق وتشميع مركز طبى خاص بدون ترخيص يديره صيدلى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، قيام إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بأولاد صقر، بمداهمة أحد المراكز الطبية الخاصة، لعلاج السمنة والنحافة بمركز أولاد صقر بعد ورود معلومات تفيد بأنه يعمل بدون ترخيص، ويقوم بفتح أبوابه لإستقبال المواطنين ويديره صيدلي بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة.

,أضاف وكيل وزارة الصحة انه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة وتشميع المركز الطبي بكامل محتوياته وتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة أولاد صقر والتحفظ على الصيدلي لحين عرضة علي النيابة العامة. ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات ، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية الخاصة بنطاق المحافظة، لضبط المخالفين منها والتحقق من مدى إلتزام الأفراد والعاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، ولضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين وللمساهمة في رفع كفاءه المنظومة الصحية بنطاق المحافظة.