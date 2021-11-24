ظهور متقطع للشمس بالمنيا.. ونشاط للرياح على الطرق السريعة.. لايف

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، عن حالة الطقس بمحافظة المنيا، والتى تشهد ظهور متقطع للشمس وغيوم تحجب أشعة الشمس منذ الصباح حتى منتصف النهار، مع رياح خفيفة وسريعة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، مع وجود سيولة كبيرة فى حركة المرور على المحاور الرئيسية.

وكانت المنيا قد شهدت طقسا معتدلا خلال اليومين الماضيين وسطوع للشمس منذ الصباح الباكر وعدم ظهور الغيوم وبرودة شديدة فى ساعات الليل ، مع تحذيرات من إدارة المرور للسائقين بتخفيف السرعات وتشغيل الإضاءة المنخفضة خاصة فى الليل.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قد شدد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لحالة الطقس وتطهير مخرات السيول ومتابعة أعمال التطهير وإزالة التعديات عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين،وعقد رؤساء المجالس المحلية اجتماعات مكثفة مع رؤساء الوحدات القروية وغرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية.