طالبات كلية الهندسة يحققن بالمركز الأول بمنافسات كرة اليد ببطولة الجامعة

الإسكندرية أسماء على بدر

فاز فريق كرة اليد طالبات بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية فى بطولة الجامعة وحصلت على اللقب بالمركز الأول على مستوى كليات الجامعة.

وكان قد فاز فريق كرة القدم لكلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية بالمركز الأول على مستوى كليات جامعة الإسكندرية، وذلك فى بطولة الجامعة.

وقدمت الدكتورة مها أمين عميد كلية التربية الرياضية بنات التهنئة للطالبات على فوزهن فى البطولة، متمنية تصعيد الفريق على مستوى الجامعات والاستعداد للمنافسة القادمة.

وكان قد انطلق دورى الجامعة بمشاركة كافة كليات الجامعة فى كافة الأنشطة الرياضية المختلفة بمشاركة أمهر الطلاب فى الفرق المختلفة.

وكانت قد انطلقت أولى فاعليات بطولة جامعة الإسكندرية للكرة الطائرة للعام الدراسى الحالى بمشاركة كافة كليات الجامعة للتنافس والحصول على اللقب تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واللجنة الرياضية باتحاد طلاب الجامعة ورعاية الشباب.

وكانت قد انطلقت الأنشطة الرياضية بجامعة الإسكندرية بعدد من الفاعليات الرياضية والمباريات للتنافس بالإضافة إلى تأهيل الفرق الرياضية للمشاركة فى بطولات الجامعات المقرر انعقادها خلال الفترة القادمة.