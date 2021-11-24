اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 06:16 م
أكرم القصاص
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ضبط 5 أطنان دواجن وفيليه وشاورما بالهرم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:56 م
ضبط 5 أطنان دواجن وفيليه وشاورما بالهرم غير صالحة للاستهلاك الآدمى دواجن فاسدة -أرشيفية

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تمكنت مديرية الطب البيطري فى الجيزة بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط 5 طن دواجن ومقطعات دواجن وفيليه وشاورما مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة ومحل تقطيع وتعبئة دواجن بحي الهرم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
 
وتكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة جهودها علي المحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين وذلك قبل طرحها بالأسواق تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .
 
وفى السياق ذاته، تمكنت محافظة الجيزة من خلال الحملات المكبرة على الاسواق والمحال التجارية من ضبط واعدام منتجات غذائية ولحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الأدمى بعدد من المنشآت التجارية بحي جنوب الجيزة خلال حملات شارك فيها ممثلي الإدارات الصحية والبيطرية والتموينية والبيئة و تم إعدام المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
كما شنت مديرية الطب البيطرى بالجيزة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، حملات لضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، أسفرت عن ضبط 7 أطنان هياكل دواجن ومقطعات دواجن وفيليه بثلاجات بأحياء بولاق الدكرور وشمال الجيزة قبل طرحها بالأسواق ، جاءت الحملة فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات على المحلات والمنشآت التجارية لتحقيق الدور الرقابى والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.

الجيزة

لحوم فاسدة

الطب البيطري

السلع الفاسدة

دواجن فاسدة

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