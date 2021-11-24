ضبط 2.5 طن زيت نخيل مجهول المصدر داخل مخزن للمواد الغذائية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 2 طن ونصف زيت نخيل مجهول المصدر داخل أحد مخازن المواد الغذائية بمدينة ههيا في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.



وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة المركز، وأسفرت الحملة عن ضبط (100) كرتونة زيت نخيل مجمد (دهن نباتي) مجهول المصدر داخل مخزن بشارع مصطفي كامل، تحتوي كل كرتونة علي كمية مقدارها ( 25 ) كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها (2.5) طن، وتم تحرير محضر رقم 11494 لسنة 2021 جنح ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة.