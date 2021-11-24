ضبط طالب ينشر صور مسيئة لفتيات بالصعيد لجمع الأموال

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط طالب بسوهاج، لنشره مقاطع فيديو عبر مجموعة يقوم بإدارتها على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى، تضمنت تصوير بعض الفتيات والسيدات بصورة مسيئة، أثناء سيرهن بالطرق العامة بمحافظتى (أسيوط - سوهاج) دون علمهن.

وكذا نشره لمشاركات تتضمن الترويج عن بثه المزيد من تلك المقاطع عبر مجموعة أخرى خاصة بذات التطبيق.. مطالباً الراغبين فى مشاهدتها بتحويل مبالغ مالية عبر خدمات المحفظة الإلكترونية للإشتراك فى تلك المجموعة.

وعثر بحوزته على (هاتف محمول – جهاز "لاب توب") يحتويان على العديد من الصور ومقاطع الفيديو المشار إليها.

كما تبين إنشائه حساب على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" وإستخدامه فى ذات الغرض ، بالإضافه إلى المحفظة الإلكترونية المستخدمة فى إستقبال المبالغ ، وبداخلها مبالغ مالية من المتحصل عليه من عملائه واعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مالية.