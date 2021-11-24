ضبط المتهم بالتعدى بالضرب على طفل داخل نادى فى مصر الجديدة

كتب كريم صبحى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالاعتداء بالضرب على طفل داخل أحد الأندية الرياضية، وضبط مرتكب الواقعة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخص يعتدى بالضرب بالأيدي على "طفل" داخل أحد الأندية الرياضية.

بالفحص تبين قيام والدة الطفل بتحرير محضرا بقسم شرطة مصر الجديدة يتضرر فيه من أحد الأشخاص لاتهامه بالاعتداء على نجله بالضرب بالأيدي، مما أدى لإصابته بكدمات متفرقة بالجسم" أثناء تلقيه تدريب داخل أحد الأندية الرياضية نتج عنها إصابته بسبب مشادة كلامية بينه وبين نجل المشكو فى حقه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الأجهزة الأمنية من مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل ذلك لوجود خلافات بين نجله والمجنى عليه.