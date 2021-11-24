صحة القليوبية: مليون و994 ألف مواطنا تلقوا جرعتى لقاح كورونا حتى الآن

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار أعمال تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المختلفة بمراكز التطعيم المنتشرة على نطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى حتى الآن 1245975 مواطنا، فيما بلغ إجمالى عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية 747669 مواطنا ومواطنة، ليصل إجمالى عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعتين مليون و993 ألف و641 مواطنا ومواطنة.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية،فى بيان لها،أنه تم تدشين 32 مركزا لتطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد دون انتظار والحصول على رسالة بتحديد المكان والموعد‎، كما ناشدت المواطنين بسرعة التسجيل والتوجه للمراكز المحددة من أجل تلقي اللقاح بكل سهولة ويسر.

وكان الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أكد أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن بالقليوبية، بالاتفاق مع الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي وفريق الوقائي بالمديرية من أجل تدشين 9 مراكز لقاحات بالمرور وجوازات السفر وتصاريح العمل بجميع مراكز المحافظة لتطعيم المواطنين المترددين علي تلك المصالح الحكومية بجميع المراكز والمدن التابعة لمحافظة القليوبية.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أنه جاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة وسلامة الشعب المصري، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

واطمأن وكيل الوزارة، علي انتظام عمل الفرق والإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكيد علي سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً علي المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.