سقوط أفراد تشكيل عصابى بحوزتهم 500 طربة حشيش بقيمة 5 ملايين جنيه فى الجيزة

كتب كريم صبحى

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على 4 أشخاص كونوا تشكيل عصابى تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهم 500 طربة من مخدر الحشيش.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام- نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، والإدارة العامة للمساعدات الفنية، نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وخاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم ، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي،

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، على النحو التالى:

ضبط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية أثناء استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته ( 220 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس "الشابو" – طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط تشكيل عصابي ضم (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام) أثناء استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم ، وبحوزتهم (280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام - 2 طبنجة – عدد من الطلقات لذات العيار – 5 خزينة – مبلغ مالى – ماكينة عد نقود – 5 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (5٫100٫000 خمسة مليون ومائة ألف جنيه).