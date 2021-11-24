"سالم" شاب نجى من حادث مسجد الروضة برصاصة أطلقت على رأسه ولم تقتله.. لايف وصور

شمال سيناء ـ محمد حسين

سالم سليم عيد، أحد الناجين من حادث مسجد الروضة بشمال سيناء، والذى وقع فى مثل هذا اليوم من عام 2017، حيث تحدث سالم لـ"اليوم السابع"، عما شهده فى هذا اليوم، وهو يشير للوحة جدارية حملت صور شهداء قال إنهم كانوا بجواره فى المسجد بينهم ابن العم والقريب والصديق، ولم ينل - بحسب قوله - شرف الانضمام لهم شهيدا وبقى متأثرا بإصابته بطلقة رصاص فى رأسه ونجاته بإعجوبة من شلل كامل.

وحادث مسجد الروضة وقع يوم 24 نوفمبر 2017، وخلاله هاجم إرهابيون مسلحون المصلين بمسجد قرية الروضة أثناء أداء صلاة الجمعة، واقتحموا محراب المسجد وأطلقوا النار على من فيه، وسجلت عدد الوفيات المصلين الذين استشهدوا فى الحال واستشهدوا فى وقت لاحق متأثرين بإصابتهم أكثر من 305 شهداء، وأكثر من 109 مصابين.

قال سالم سليم 34، عاما، أنه يعمل بوظيفة عامل خدمات معاونة فى مركز شباب شهداء الروضة، وفى مثل هذا اليوم منذ 4 سنوات مضت، كأى يوم جمعة يذهب للصلاة فى المسجد مبكرا ويحرص أن يأخذ مكانه فى الصفوف الأولى.



وأضاف أنه مع بداية خطبة الجمعة سمع إطلاق نار وأصاب قلبه الرعب الشديد، ووجد نفسه يهرول كبقية المصلين بحثا عن النجاة وبدلا من الوصول للشباك اتجه للباب ليجد القتلة فى مواجهته وتبدو ملامحهم أقوياء وشباب، وجلس على أرض المسجد وهو يسمع أصوات إطلاق نيران شديدة وصراخ والمصلين بعضهم جانبه، وآخرين يهرولون من فوقهم، وبعد لحظة كان نصيبه رصاصة فى رأسه بشكل مباشر وهى الرصاصات التى أطلقوها على من وجدوه حيا بعد تنفيذ جريمتهم وهم يصفون ما تبقى أحياء بدم بارد.

وتابع، أنه فقد وعيه وآفاق بعد أسبوع وهو فى حالة ذهول فى المستشفى غير متخيل المشهد كيف يضرب بالنار داخل المسجد وهو يصلى، وبقى فى حالة فقد اتزان وعدم مقدرة على فهم ما يدور حوله واستيعابه وبعد أيام بدأت حالته تعود لطبيعتها ويسأل على أقربائه وأصدقائه، و"كل ما أسأل على حد يقولوا لى الله يرحمه، وأنا فى حالة الذهول".



وأكد أنه تنقل للعلاج لأيام طويلة ما بين مستشفيات بئر العبد والإسماعيلية والحسين، ثم طبيب خاص، وإصابته فى الرأس والقدم وكان طبيبه يقول له: إن شفاءك معجزة لأن حالتك تطورها إصابة بشلل كامل.



وقال: نحن لم نفعل شيئا إننا مسالمون فى بيت ربنا، لافتا أنه لا يزال يعاني من آثار الإصابة ويمارس عمله بشكل طبيعى كل يوم وصامد، مشيرا إلى أنه لديه من الأبناء 4 بنات وولدين يريد أن يراهم فى أعلى المناصب ومن حملة الشهادات العليا، مؤكدا أن "أموره مستورة" ولا يريد شيئا لشخصه وكل ما يريده أن تبقى مصر فى أمن وأمان لأنها الوطن الذى لابد أن نخاف عليه ونراعيه.







جميع الشهداء أقاربه





سالم أحد الناجين من الحادث





مكان الإصابة





يتذكر من فقد





يشير لشهداء فقدهم كانوا معه فى المسجد

