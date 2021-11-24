روسيا تقلل الاستخدام الإجمالى للمواد المخربة للأوزون بنسبة 20%

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أنه سيتم تخفيض الاستخدام الإجمالي للمواد المخربة لطبقة الأوزون في الصناعة الروسية بنسبة 20%.

وحسب موقع سبوتنيك، أكد ميشوستين أنه سيتم تخفيض انبعاث المواد المخربة لطبقة الأوزون من 363 إلى 291 طن متري في عام 2022.

وجاء في البيان "في العام المقبل يسمح فقط لمادتين مخربتين لطبقة الأوزون بالاستخدام في روسيا، وهما "difluorchloromethethane" و"fluorordihloretan" وبنسب معينة، وبالتالي فإن الاستخدام الإجمالي للمواد التي تؤثر سلبا على حالة طبقة الأوزون سيقلل إلى 291 طنا".

تشمل المواد المستنفدة للأوزون المواد الكيميائية المستندة إلى الكلور والبروم، والتي تستخدم في مجالات الصناعة المختلفة، على سبيل المثال يتم استخدامها في إنتاج الثلاجات والمكيفات والمذيبات.

تم إعداد القانون كجزء من وفاء روسيا بالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون لعام 1985 وبروتوكول مونتريال بموجب المواد التي تدمر طبقة الأوزون المعتمدة في عام 1987.