اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:57 م
أكرم القصاص
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"راحت للكوافير مرجعتش".. الشرطة تواصل البحث عن عروس مختفية بالشرقية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:34 م
"راحت للكوافير مرجعتش".. الشرطة تواصل البحث عن عروس مختفية بالشرقية العروس

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سيطرت حالة من الحزن و القلق علي أهالي قرية العز التابعة لمركز فاقوس بالشرقية ، لاختفاء عروس قبل موعد زفافها بأيام ، حيث خرجت لحجز كوافير قبل نحو  يومين ولم يعثر عليها حتي كتابة التقرير  .
 
وأفاد الاهالي " اليوم السابع " ، ان العروس تدعي "أ م " تبلغ 18 سنه حاصلة علي دبلوم ، و الزفاف كان مقرر له الاسبوع المقبل ، و انها توجهت لحجز كوافير في مدينة فاقوس التي تبعد عن القرية اقل من ثلث ساعة الا انه لم تعود ، و جري البحث عنها في كل مكان دون العثور عليها .
 
تلقي اللواء محمد والي مدير امن الشرقية ، اخطار من مأمور مركز فاقوس ، باختفاء اية محمد احمد في ظروف غامضة ، اثناء توجهها الي للكوافير ،   و شكل فريق من المباحث الجنائية لسرعة تحديد مكان و ملابسات اختفاءها .
 
 

عروس الشرقية

عروسة الشرقية

اختفاء عروس الشرقية

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