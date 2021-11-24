"راحت للكوافير مرجعتش".. الشرطة تواصل البحث عن عروس مختفية بالشرقية

سيطرت حالة من الحزن و القلق علي أهالي قرية العز التابعة لمركز فاقوس بالشرقية ، لاختفاء عروس قبل موعد زفافها بأيام ، حيث خرجت لحجز كوافير قبل نحو يومين ولم يعثر عليها حتي كتابة التقرير .

وأفاد الاهالي " اليوم السابع " ، ان العروس تدعي "أ م " تبلغ 18 سنه حاصلة علي دبلوم ، و الزفاف كان مقرر له الاسبوع المقبل ، و انها توجهت لحجز كوافير في مدينة فاقوس التي تبعد عن القرية اقل من ثلث ساعة الا انه لم تعود ، و جري البحث عنها في كل مكان دون العثور عليها .

تلقي اللواء محمد والي مدير امن الشرقية ، اخطار من مأمور مركز فاقوس ، باختفاء اية محمد احمد في ظروف غامضة ، اثناء توجهها الي للكوافير ، و شكل فريق من المباحث الجنائية لسرعة تحديد مكان و ملابسات اختفاءها .