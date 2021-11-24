رئيس جامعة أسوان يستقبل وفد صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى

أسوان - صلاح المسن

زار الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، جامعة أسوان ، حيث استقبله الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة اسوان لبحث سبل التعاون بين الطرفين، وذلك انطلاقا من الاهتمام المشترك بين صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وتوجيه الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق لحماية الطلاب من الوقوع في براثن الأدمان.



واكد الدكتور ايمن عثمان القائم باعمال رئيس جامعة اسوان في تصريحات صحفية، أن التعاون بين الطرفين ياتي في اطار تنفيذ سلسلة من المبادرات والندوات بشكل دورى بكل كلية، وذلك لرفع الوعى بمخاطر المواد المخدرة وايضا كيفية واهمية المشاركة في جميع المهرجانات والمسابقات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وجميع الانشطة والمعسكرات الطلابية التى تنظمها الجامعة تحت شعار اقوى من المخدرات ، كما تم مناقشة ما وصل اليه الاتفاق في التعاون مع الجامعة لانشاء مركز علاج وتاهيل الادمان لتوفير خدمة الخط الساخن 16023 مجانا وفي سرية تامة للمواطنين.



وأضاف الدكتور ايمن عثمان رئيس الجامعة، انه تم الاتفاق على اقامة ندوة كبرى لموظفى الجامعة لشرح اليات تطبيق قانون الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة للموظفين، وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان دروع المؤسستين تقدير لحسن التعاون المثمر والبناء.