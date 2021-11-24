اليوم السابع
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رئيس القضاء الأعلى يستقبل وفد قضائى سعودى رفيع المستوى

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 07:55 م
رئيس القضاء الأعلى يستقبل وفد قضائى سعودى رفيع المستوى وفد قضائي سعودى
كتب إبراهيم قاسم

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استقبل اليوم المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفدا قضائيا سعوديا رفيع المستوى يضم كلاً من فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن نوح عضو المجلس الأعلى للقضاء وفضيلة الشيخ محمد المطلق مستشار وزير العدل وفضيلة الشيخ عبدالله السليمى وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولى وعبدالمحسن الشعيبى وكيل وزارة العدل للتوثيق والدكتور محمد الشلفان مدير إدارة التعاون الدولى وحضر اللقاء من القضاء المصري المستشار أحمد الحسيني مدير نيابة النقض والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض و المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر والمستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي و المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم و المستشار محمد حسن عبد اللطيف رئيس العلاقات الدولية بالمحكمة والمستشار خالد فاروق مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام و المستشار عمرو الزهيري رئيس مركز معلومات محكمة النقض. 
 
وقد أشاد الجانبان المصرى والسعودى بالتاريخ الحافل بين البلدين الشقيقين وما تضمنه من التعاون المثمر فى كافة المجالات وتبادل الخبرات القضائية.
 
وقد اصطحب الجانب المصري الوفد السعودى فى جولة تفقدية داخل مقر المحكمة بدار القضاء العالى تضمنت شرح لسير العمل بالمنظومة القضائية المصرية وأعقب ذلك زيارة  لمركز معلومات محكمة النقض أوضح فيها الجانب المصرى الطفرة الحديثة فى مشروعات التطوير التكنولوجى والتحول الرقمى فى التشريعات والأحكام وتطبيقاتها بمحكمة النقض المصرية، وكذا إصدار الشهادات الإلكترونية المؤمنة.
 
 وقد أعرب الجانبان عن مدى اعتزازهما وتقديرهما لتعاون القضائى الحافل بين الدولتين على مدار التاريخ آملين فى تعزيز التعاون بين المنظومة القضائية المصرية السعودية.

مجلس القضاء الأعلى

وزير العدل السعودى

تطوير المنظومة القضائية

محكمة النقض

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