اليوم السابع
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حياة كريمة.. صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1820 مواطن بأولاد مرجان

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:33 م
حياة كريمة.. صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1820 مواطن بأولاد مرجان قافلة طبية
المنيا – حسن عبدالغفار

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية اولاد مرجان، بمركز ديرمواس، يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1820 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.


قال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء، 389 حالة جراحة و 504 حالة أطفال و 275 باطنة و 157 قلب و 141 نساء و 65 اسنان و 233 جلدية و 74 تنظيم اسرة، الى جانب انه تم عمل 145 تحاليل مختلفة وعمل 62 حالة موجات صوتية وعمل 14 حالة رسم قلب و عمل 7 حالة أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 150 متردد، وتم إجراء خلع اسنان لـ 6 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 42 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 91 متردد.

 


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